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13:55, 21 февраля 2024Наука и техника

Новый Ту-160М предложили назвать именем первого президента Татарстана

Путин предложил назвать новый Ту-160М именем первого президента Татарстана

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Новый стратегический ракетоносец Ту-160М предложили назвать именем первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева. Об этом сообщил Telegram-канал RIA Kremlinpool.

Отмечается, что президент России Владимир Путин выступил с подобной инициативой в ходе посещения Казанского авиационного завода, который выпускает Ту-160.

Ту-160М отличается от базовой версии самолета модернизированными двигателями, обновленными авионикой и бортовым оборудованием, а также новыми системами управления вооружением. Кроме того, самолет получил комплекс радиоэлектронной борьбы. Базовый Ту-160 совершил первый полет в 1981 году.

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В июле 2023 года госкорпорация «Ростех» сообщила о начале государственных совместных испытаний первого модернизированного ракетоносца Ту-160М. Испытания выполняются совместными экипажами Минобороны России и разработчика.

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