ВКС России получат два Ту-160М в 2024 году

Шойгу: ВКС России получат два ракетоносца Ту-160М в 2024 году

Воздушно-космические силы (ВКС) России получат два новых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М в 2024 году. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии военного ведомства, передает РИА Новости.

«Принять в состав авиационных стратегических сил два стратегических ракетоносца Ту-160М», — отметил он, говоря о приоритетных задачах Вооруженных сил России в следующем году.

Базовая версия ракетоносца совершила первый полет в 1981 году. Четырехдвигательный самолет с крылом изменяемой стреловидности может нести до 45 тонн боевой нагрузки.

В сентябре Шойгу сообщил, что до конца 2023 года в Вооруженные силы должны поступить четыре Ту-160М и шесть военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.

В июле заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал, что в ходе модернизации Ту-160М получают усовершенствованные двигатели, приборы, а также новое вооружение.

В марте глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что Казанский авиационный завод имени Сергея Горбунова (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») наращивает выпуск модернизированных ракетоносцев Ту-160М.