Раскрыты детали модернизации ракетоносца Ту-160М

Заслуженный пилот Сытник: модернизированные Ту-160М получат новое вооружение

Модернизированные российские стратегические ракетоносцы Ту-160М получат новое вооружение и усовершенствованное оборудование. Детали модернизации самолета раскрыл заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с News.ru.

По его словам, самолет может получить усовершенствованные двигатели, приборы, а также новое вооружение. «Появились новые ракеты "Кинжал", Х-32, Х-35, поэтому под них идет модернизация самолета. В принципе, фюзеляж, управление, гидравлика останутся прежними. Могут улучшить системы наведения, навигации, контрольно-пилотажную группу приборов», — сказал Сытник.

Собеседник издания допустил, что испытания могут длиться три месяца или полгода, а если на самолете поменяли двигатели — они займут год. Он добавил, что замечания летчиков после испытаний учтут при выпуске остальных самолетов серии.

Ранее в «Ростехе» сообщили, что первый опытный модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к государственным испытаниям, которые выполняются совместными экипажами Минобороны России и разработчика.

В марте глава «Ростеха» Сергей Чемезов рассказал, что Казанский авиационный завод имени Сергея Горбунова наращивает выпуск Ту-160М.