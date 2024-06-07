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17:55, 7 июня 2024Бывший СССР

Путин снова высказался о легитимности украинской власти

Путин: исполнительные органы власти Украины утратили легитимность

Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что исполнительные органы власти на Украине утратили свою легитимность. Об этом он заявил в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент «Ленты.ру» из зала пленарного заседания.

«Действующие власти, судя по всему, так даже предварительный беглый анализ законодательства Украины показывает, что исполнительные власти легитимность утратили», — заявил президент.

Ранее Путин назвал легитимным правителем Украины спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука. Он подчеркнул, что в Конституции страны о продлении полномочий президента после окончания срока его правления ничего не говорится.

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      Алевтина Запольская
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