Россиянам назвали лучший источник йода

Эндокринолог Калошина назвала йодированную соль лучшим источником йода

Большая часть России — это регионы, чьим жителям не хватает йода, рассказала эндокринолог Мария Калошина. Лучший источник йода она назвала в беседе с NEWS.ru.

Лучшим способ восполнить дефицит йода она считает употребление в пищу йодированной соли. «Некоторые хозяйки до сих пор считают, что йод из соли улетучивается. Это не так», — подчеркнула Калошина.

Она уточнила, что в большинстве регионов России дефицит содержания йода наблюдается в почве и воде. Как следствие, его недостает и в пище.

Ранее эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова назвала полезные свойства чеснока. По словам врача, снижать количество холестерина в крови способен как свежий чеснок, так и его экстракты или порошок.