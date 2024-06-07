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15:32, 7 июня 2024Забота о себе

Россиянам назвали лучший источник йода

Эндокринолог Калошина назвала йодированную соль лучшим источником йода

Фото: Christina Rumpf / Unsplash

Большая часть России — это регионы, чьим жителям не хватает йода, рассказала эндокринолог Мария Калошина. Лучший источник йода она назвала в беседе с NEWS.ru.

Лучшим способ восполнить дефицит йода она считает употребление в пищу йодированной соли. «Некоторые хозяйки до сих пор считают, что йод из соли улетучивается. Это не так», — подчеркнула Калошина.

Она уточнила, что в большинстве регионов России дефицит содержания йода наблюдается в почве и воде. Как следствие, его недостает и в пище.

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      Александра Лисица
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