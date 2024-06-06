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17:25, 6 июня 2024Забота о себе

Назван имеющийся в каждом доме продукт для снижения холестерина

Эндокринолог Павлова рассказала, что чеснок снижает уровень холестерина в крови

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Чеснок помогает снижать уровень холестерина в крови, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова. Полезные свойства этого продукта врач назвала в своем Telegram-канале.

По словам эндокринолога, снижать количество холестерина в крови способен как свежий чеснок, так и его экстракты или порошок. Этот продукт, имеющийся в каждом доме, способен ускорять выработку органического соединения аллицина, нормализующего кровообращение. К тому же аллицин борется с микробами и препятствует образованию жирового гепатоза.

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Доктор рекомендовала есть чеснок регулярно, но уточнила, что делать это нужно в умеренных количествах. Врач уточнила, что переизбыток этого продукта может вызвать негативную реакцию со стороны желудочно-кишечного тракта.

Ранее Павлова назвала эффективный способ борьбы с запахом чеснока изо рта. Она посоветовала употреблять натуральный йогурт.

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      Вера Владзиевская
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