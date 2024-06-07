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21:39, 7 июня 2024Мир

США заявили об однозначном отказе от отправки военнослужащих на Украину

Белый дом: отказ США от отправки своих военных на Украину сохранится и в будущем

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Отказ США от отправки своих военнослужащих на Украину сохранится и в будущем. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.

Уточняется, что заявления французских властей также не повлияет на решение администрации президента Соединенных Штатов.

6 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на настоящий момент у альянса нет планов развертывания регулярных военных сил на Украине.

Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Вашингтон и Североатлантический альянс не рассматривают возможность отправки советников в Киев.

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      Юлия Мискевич
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