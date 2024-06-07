США заявили об однозначном отказе от отправки военнослужащих на Украину

Отказ США от отправки своих военнослужащих на Украину сохранится и в будущем. Об этом заявили в Белом доме, передает ТАСС.
Уточняется, что заявления французских властей также не повлияет на решение администрации президента Соединенных Штатов.
6 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что на настоящий момент у альянса нет планов развертывания регулярных военных сил на Украине.
Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Вашингтон и Североатлантический альянс не рассматривают возможность отправки советников в Киев.