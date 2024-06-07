Стилист Рогов раскрыл модную вещь в гардеробе на лето

Стилист Александр Рогов: шапочки моряка стали модными летом

Российский стилист Александр Рогов раскрыл вещь, которая стала модной в гардеробе на лето. Соответствующей информацией он поделился в Telegram.

Так, специалист посоветовал в подборе летних образов вдохновляться морской эстетикой. «Шапочки моряка — идеальный аксессуар», — заявил он.

При этом эксперт продемонстрировал образы манекенщиц с вещами в упомянутом стиле. На размещенных снимках модели примерили платья, боди, бомберы и головные уборы в морской тематике.

Ранее российские стилисты оценили наряды звезд на Met Gala. В первую очередь эксперты проанализировали образы Зендеи, назвав их ужасными. Известно, что 27-летняя актриса появилась в платьях люксовых марок Maison Margiela и Givenchy.