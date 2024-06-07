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12:47, 7 июня 2024Ценности

Стилист Рогов раскрыл модную вещь в гардеробе на лето

Стилист Александр Рогов: шапочки моряка стали модными летом

Фото: Victoria Fox / Shutterstock / Fotodom

Российский стилист Александр Рогов раскрыл вещь, которая стала модной в гардеробе на лето. Соответствующей информацией он поделился в Telegram.

Так, специалист посоветовал в подборе летних образов вдохновляться морской эстетикой. «Шапочки моряка — идеальный аксессуар», — заявил он.

При этом эксперт продемонстрировал образы манекенщиц с вещами в упомянутом стиле. На размещенных снимках модели примерили платья, боди, бомберы и головные уборы в морской тематике.

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      Екатерина Ештокина
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