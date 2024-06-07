НАТО откажется от плана по созданию фонда помощи Украине на пять лет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг откажется от плана по созданию фонда помощи Украине на 100 миллиардов евро на пять лет после сопротивления со стороны членов альянса. Об этом сообщается Bloomberg.

По данным агентства, чиновник предложит странам сохранить текущий уровень поддержки Киева, который с начала военного конфликта составлял около 43 миллиардов долларов в год.

Отмечается, что Турция призвала НАТО проявлять осторожность, чтобы координация военной помощи «не создавала впечатления более активного участия союзников в конфликте».

Ранее сообщалось, что руководство Украины было не в восторге от идеи НАТО согласовать выделение 100 миллиардов долларов Киеву, поэтому у властей появились претензии.