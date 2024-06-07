Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:22, 8 июня 2024Мир

Столтенберг откажется от плана по созданию фонда помощи Украине

НАТО откажется от плана по созданию фонда помощи Украине на пять лет
Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг. Фото: Francois Lenoir / Reuters

Генсек НАТО Йенс Столтенберг откажется от плана по созданию фонда помощи Украине на 100 миллиардов евро на пять лет после сопротивления со стороны членов альянса. Об этом сообщается Bloomberg.

По данным агентства, чиновник предложит странам сохранить текущий уровень поддержки Киева, который с начала военного конфликта составлял около 43 миллиардов долларов в год.

Отмечается, что Турция призвала НАТО проявлять осторожность, чтобы координация военной помощи «не создавала впечатления более активного участия союзников в конфликте».

Ранее сообщалось, что руководство Украины было не в восторге от идеи НАТО согласовать выделение 100 миллиардов долларов Киеву, поэтому у властей появились претензии.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили авиабомбой и РСЗО HIMARS по магазину в Херсонской области, погибли десятки людей. Что известно об атаке?

      В России пообещали отомстить ВСУ за удар по херсонскому селу

      Песков оценил лишение Федерации шахмат России членства в ФИДЕ

      Беспилотник застрял в окне жилого дома в российском регионе

      Представлена рассчитанная на тысячи лет работы компьютерная мышь

      Спасательные работы в обстрелянном ВСУ селе Херсонской области приостановили

      В США заявили о неэффективности западной помощи Украине

      Столтенберг откажется от плана по созданию фонда помощи Украине

      Байден раскрыл число американских военных на территориях стран НАТО

      Сотрудник ТЦК назвал жительниц Харькова «коллаборантами»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше