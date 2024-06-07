Туристка сходила на свидание во время отдыха на Санторини и была изнасилована

Туристка из Франции сходила на свидание с мужчиной во время отдыха на Санторини, Греция, и была изнасилована на улице. Об этом сообщает Proto Thema.

По данным издания, 25-летняя девушка познакомилась с 36-летним пакистанцем во время урока по верховой езде. Он был ее инструктором и позвал француженку на свидание. Они поужинали и решили пройтись, но в темном безлюдном переулке мужчина напал на нее и принудил к сексу.

Девушка обратилась в полицию, в настоящее время насильник разыскивается.

Ранее солдат изнасиловал туристку на греческом острове Крит и подал на нее в суд за клевету. Уточняется, что 21-летний военнослужащий познакомился с 26-летней девушкой в баре и заманил ее на пляж.