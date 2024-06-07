Украинский энергохолдинг потерял почти 90 процентов генерации

Глава ДТЭК Тимченко: энергохолдинг потерял 86 процентов генерирующих мощностей

Украинский энергохолдинг ДТЭК потерял почти 90 процентов генерирующих мощностей. Об этом сообщил гендиректор компании Максим Тимченко в интервью газете Washington Post.

«ДТЭК потерял около 86 процентов своих генерирующих мощностей», — сказал он.

Ранее сообщалось, что две тепловые электростанции (ТЭС) были серьезно повреждены на Украине. По данным ДТЭК, прежде всего была повреждена рабочая техника на теплоэлектростанциях. В то же время в энергохолдинге не уточнили, на каких ТЭС это произошло.

6 июня министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что состояние энергосистемы страны гораздо хуже, чем в предыдущие два года. По его словам, общие потери украинской энергетической системы составили до девяти гигаватт генерирующих мощностей.