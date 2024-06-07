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17:10, 7 июня 2024Мир

В Британии заявили о недальновидной политике Запада в отношении России

Профессор Самуэли: Запад не учится на ошибках истории отношений с Россией

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Запад не учится на ошибках истории отношений с Россией и продолжает вести против нее недальновидную политику, о чем говорит конфликт на Украине. Об этом профессор Лондонского Института глобальной политики Джордж Самуэли сказал в разговоре с британским политиком Джорджем Гэллоуэем на его YouTube-канале.

«Это поколение дураков просто играет в слепой блеф, рассчитывая на то, что заставит Россию отступить. В этом состоит нелепый план [президента Франции Эммануэля] Макрона, который безуспешно пытается запудрить мозги российским лидерам», — рассказал аналитик.

Самуэли добавил, что действия стран НАТО провоцируют «начало войны». По его словам, у стран, входящих в альянс, есть ошибочное ожидание того, что они одержат «легкую победу» в случае гипотетического конфликта. Он подчеркнул, что это не так и не стоит делать ошибочные выводы о возможностях России.

4 июня глава МИД России Сергей Лавров заявил, что французские военнослужащие, которые находятся на Украине в статусе инструкторов или наемников, являются законными целями российских войск. Он подчеркнул, что есть основания полагать, что французские солдаты находятся в зоне боевых действий.

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      Максим Габриелян
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