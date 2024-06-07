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10:39, 7 июня 2024Культура

В Госдуме оценили идею лишить артистов алкоголя

Депутат Драпеко заявила, что не стоит запрещать артистам алкоголь

Фото: Dylan de Jonge / Unsplash

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко оценила законопроект, запрещающий артистам выступать на мероприятиях в «непристойных и оскорбительных образах». Ее слова приводит издание «Подъем».

В подготовленном башкирским Госсобранием документе также указывается, что артистам запрещено употреблять алкогольные напитки и наркотики. По словам депутата, она пока не видела законопроект. «Насчет неприличного вида — вот это, наверное, можно было бы принять. Я думаю, там надо уточнить. Обязательно посмотрим этот законопроект, и если в нем есть разумная часть, будем работать с авторами», — сказала Драпеко.

При этом она отметила, что запрет на алкоголь является «лишним». «Потому что в спектаклях и фильмах употребляют алкоголь. Ну не будем же мы вырезать эти сцены. Кроме того, вино в разумных пределах очень даже полезно. Особенно красное», — заключила она.

Ранее советский и российский актер, депутат Госдумы Николай Бурляев предложил ввести стандарт концертного костюма для артистов.

До этого депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова направила письмо министру культуры Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к внешнему виду артистов на публичных выступлениях.

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