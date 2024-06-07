ВСУ заявили о напряженной ситуации на купянском и краматорском направлениях

Генштаб ВСУ: самая напряженная ситуация на купянском и краматорском направлениях

Наиболее напряженная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается на купянском направлении в Харьковской области и краматорском направлении в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил Генеральный штаб ВСУ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, за сутки произошло 90 боевых столкновений между ВСУ и Вооруженными силами России.

Бои проходили также на кураховском, покровском, ореховском и лиманском направлениях.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал самыми тяжелыми для ВСУ направлениями в ДНР кураховское и покровское. До этого он указал на сложную обстановку в районе Волчанска в Харьковской области.