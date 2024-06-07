В Кремле отреагировали на данные о создании нового федерального округа

Песков: решений о создании нового федерального округа в РФ пока не принималось

Решение о создании нового федерального округа, который включил бы в себя Донбасс и Новороссию, пока не принималось. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Много разных идей на этот счет, но никаких решений не принималось», — сказал Песков, подчеркнув, что сейчас таких планов пока нет.

О том, что в России будет образован новый федеральный округ, 6 июня сообщил глава Запорожской области Евгений Балицкий. В него, по словам губернатора, войдут Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, а также Крым. Новый округ может получить название Новороссия, добавил он.

Впоследствии Балицкий уточнил, что решении о создании Новороссии в качестве федерального округа будет зависеть от президента России Владимира Путина. Отдельный округ, по утверждению главы Запорожской области, поможет повысить эффективность взаимодействия новых регионов с федеральным центром. Тем временем советник главы Крыма Олег Крючков сообщал, что о планах создать новый федеральный округ он узнал из СМИ.