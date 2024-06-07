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17:01, 7 июня 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили о росте числа пострадавших при обстреле Луганска

Глава Минздрава ЛНР Пащенко: в Луганске при обстреле ВСУ пострадали 50 человек

Фото: Михаил Кириллов / «Лента.ру»

Число пострадавших в результате обстрела жилого района Луганска Вооруженными силами Украины (ВСУ) увеличилось до 50. Об этом сообщила глава Минздрава Луганской народной республики (ЛНР) Наталия Пащенко, ее слова передает правительство ЛНР в своем Telegram-канале.

«Всего пострадало 50 мирных жителей, четыре человека погибли. 46 человек обратились за медицинской помощью. Четверо [пострадавших] человек — это дети», — рассказала Пащенко.

По словам главы Минздрава ЛНР, все пострадавшие дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Среди взрослых пациентов порядка десяти человек — в тяжелом состоянии, пятерым из них проводят операции.

Днем 7 июня в Луганске раздалась серия взрывов. Как сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрей Марочко, в результате удара ВСУ по жилому району Луганска в одном из домов произошло обрушение подъезда.

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      Екатерина Грищенко
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