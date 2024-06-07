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16:27, 7 июня 2024Мир

В Париже появились изображения гробов французских солдат на Украине

BFMTV: в Париже появились граффити гробов «французских солдат на Украине»

Фото: Claudio Schwarz / Unsplash

Граффити с изображением гробов французских солдат на Украине появились на домах в VII округе Парижа. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

«Изображения нанесены красной краской с помощью трафарета. Ответственность за акцию взяла на себя некая группа, название которой не раскрывается», — сообщает телеканал.

Авторы материала приводят слова источника в суде, который сообщил, что расследования инцидента не будет из-за «незначительного ущерба».

Дополнительно отмечается, что неназванная группа решила так поступить в ответ на «неадекватные действия властей Франции по отношению к активистам, разместившим гробы у Эйфелевой башни».

2 июня в Париже арестовали авторов экспозиции у Эйфелевой башни с пустыми гробами пяти французов, по заявлениям, погибших в боевых действиях на Украине. За акцией стояли граждане Болгарии, Украины и Германии. Парижская прокуратура начала расследование по делу «о преднамеренном совершении насилия».

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      Дарья Устьянцева
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