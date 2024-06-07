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21:54, 7 июня 2024Мир

В США сделали заявление о военном потенциале России

Полковник Уилкерсон: РФ может взять Одессу в течение одного-двух месяцев боев

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Россия может взять Одессу и другие территории в течение одного-двух месяцев боев. Об этом рассказал отставной полковник ВС Соединенных Штатов Ларри Уилкерсон в интервью журналисту Дэнни Хайфону.

«Я посмотрел на карту и увидел, какие территории взяла под контроль Россия и какие может присоединить в ближайшие 30-60 дней. Одесса падет, у Украины не будет портов на Черном море, пусть забудут про торговлю зерном», — отметил он.

Уилкерсон подчеркнул, что заявления украинских и западных политиков о том, что ВСУ могут одержать победу над Россией, абсурдны. Если этот конфликт продолжится, то Киев лишится многих территорий. А отсутствие выхода к морю разорит украинскую экономику.

Ранее президент России Владимир Путин назвал два условия для переговоров о мире с Украиной. По его словам, необходимо добиваться таких договоренностей, которые соответствовали бы интересам РФ и были бы максимально надежными.

В свою очередь, в Кремле рассказали, что на данный момент нет никаких предпосылок для переговоров между Москвой и Киевом. Так, каждая новая поставка вооружений на Украину выводит напряженность в регионе на новый виток.

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      Марина Совина
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