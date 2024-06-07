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17:51, 7 июня 2024Экономика

«Вкусно — и точка» вернет в продажу хашбрауны

Гендиректор сети «Вкусно — и точка» сообщил о возвращении в меню хашбраунов

Фото: Gunksnm Lousay / Wikimedia

Сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» вернула в продажу хашбрауны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора сети Олега Пароева, озвученное на ПМЭФ.

Пока что картофельные оладушки доступны в заведениях Санкт-Петербурга и Ленобласти. Планируется, что с осени 2024 года они будут представлены во всех заведениях «Вкусно — и точка» в России, пояснил гендиректор сети.

Хашбрауны оставались последним продуктом из меню «Макдоналдс», которые не были импортозамещены в России, рассказывал год назад в интервью Пароев. Дело в том, что в стране нет производства, которое сможет их выпускать, объяснял он. Однако уже тогда стало известно о планах начать выпускать хашбрауны на заводе по выпуску картофеля фри, которую сеть «Вкусно — и точка» задумала построить совместно с агрохолдингом «Мираторг» в Орловской области.

Также «Вкусно — и точка» собирается начать продавать халяльные блюда. Помимо этого, сеть находится в поиске поставщиков яблок и вишни, а вот алкогольные напитки в меню вводить не планирует.

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      Лилиана Набиуллина
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