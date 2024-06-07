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15:27, 7 июня 2024Экономика

Вместо Турции российское зерно купит другая страна

Глава Минсельхоза Лут: Россия продаст Египту не купленное Турцией зерно

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

После того как Турция запретила импорт пшеницы, о готовности покупать еще больше российского зерна заявил Египет. Об этом рассказала министр сельского хозяйства России Оксана Лут в рамках Петербургского международного экономического форума, передает РИА Новости.

Глава Минсельхоза напомнила, что в период с июня по сентябрь 2023 года РФ экспортировала в Турцию три миллиона тонн пшеницы, которая таким образом заняла второе место среди приобретателей российского зерна. Но недавно Анкара заявила, что прекращает импорт пшеницы с 21 июня по 15 октября ради защиты местных производителей.

Таким образом, у России образовались лишние три миллиона тонн. При этом о готовности купить больше российской пшеницы заявил Египет. Поэтому, как пояснила Лут, сложностей не возникнет, и Россия просто переориентирует поставки. Турция же, по словам министра, в любом случае останется стратегическим партнером России.

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Ранее турецкий Минсельхоз объявил о приостановке импорта российской пшеницы. Предполагается, что запрет продлится до 15 октября 2024 года. Впрочем, не исключено, что эти сроки скорректируют под влиянием рыночной ситуации.

Россия же с января по апрель почти в 20 раз увеличила поставки зерна в Китай. По данным китайских таможенников, за четыре месяца импорт российской пшеницы на китайский рынок достиг 96,6 тысячи тонн.

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      Кирилл Луцюк
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