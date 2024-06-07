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12:41, 7 июня 2024Культура

Звезда «Слова пацана» рассказал о съемках постельных сцен с Дитковските

Актер Копейкин заявил, что снялся в постельных сценах с актрисой Дитковските
Слава Копейкин

Слава Копейкин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Вячеслав Копейкин рассказал о съемках постельных сцен с актрисой Агнией Дитковските в сериале «На автомате». Слова артиста приводит издание The Voice.

По словам Копейкина, у них с Дитковските сразу произошел «творческий коннект». Между актерами наладилась дружба. «Мне, конечно, было немного неловко из-за того, что у нас были интимные сцены уже в первые смены. Но очень быстро случился контакт, мы партнерски почувствовали друг друга», — поделился звезда «Слова пацана».

Ранее 25-летний Вячеслав Копейкин рассекретил роман с 29-летней российской актрисой Яной Енжаевой. Актер появился с девушкой на одном из светских мероприятий. Для снимка Копейкин приобнял Енжаеву и поцеловал ее в лоб.

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