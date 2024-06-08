FT: Amazon обвинили в допуске России к технологии распознавания лиц

Экс-сотрудник Amazon Чарльз Форрест обвинил компанию в нарушении санкций Великобритании — она, как он утверждает. Об этом пишет Financial Times.

Уточняется, что он предоставлял доступ к своей системе распознавания лиц Amazon Rekognition в России после начала военных действий на Украине.

Форрест работал в Amazon Web Services, но был уволен. Он подал в суд в Лондоне на компанию.

Зимой сообщалось о возможных массовых сокращениях в Amazon. Компания решила уволить несколько сотен сотрудников сервисов Prime Video и MGM Studios, а также намерена сократить порядка трети персонала (35 процентов) в стриминговом сервисе Twitch.