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22:23, 8 июня 2024Мир

Аналитик назвал рутиной уничтожение российскими военными техники США на Украине

Меркурис: уничтожение российскими войсками техники США на Украине стало рутиной

Фото: Globallookpress.com

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала назвал рутиной уничтожение российскими войсками техники, поставленной США Украине.

«Это невероятно, насколько рутинным стало уничтожение американских машин на фронтах сражений, как мало внимания это уже привлекает», — заявил он.

Эксперт напомнил о появлении на днях очередного видео, как российские военные поразили танк Abrams и бронемашину Bradley производства США в районе Очеретино и Авдеевки.

8 июня Минобороны России сообщило о том, что военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили еще один танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley на авдеевском направлении.

Уточнялось, что танк M1 Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные поразили высокоточным снарядом «Краснополь», выпущенным из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С», а M2 Bradley была уничтожена расчетом FPV-дрона.

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      Марина Совина
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