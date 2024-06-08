Байден раскрыл число американских военных на территориях стран НАТО

Байден: на территориях стран НАТО находятся 80 тысяч американских военных

Президент США Джо Байден заявил, что на территориях стран НАТО находятся 80 тысяч американских военных. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, военные Соединенных Штатов направлены или дислоцированы в странах Североатлантического альянса в Европе, «в том числе для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии».

Глава Белого дома уточнил, что в Саудовской Аравии находятся около 2 320 американских военнослужащих, в Иордании — 3 813, в Ливане — 75.

Ранее в Белом доме заявили, что отказ США от отправки своих военнослужащих на Украину сохранится и в будущем. Уточняется, что заявления французских властей также не повлияет на решение администрации президента Соединенных Штатов.

Постпред США при НАТО Джулианн Смит также подтвердила, что Вашингтон и Североатлантический альянс не рассматривают возможность отправки советников в Киев.