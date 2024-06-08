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00:18, 8 июня 2024Мир

Байден раскрыл число американских военных на территориях стран НАТО

Байден: на территориях стран НАТО находятся 80 тысяч американских военных
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что на территориях стран НАТО находятся 80 тысяч американских военных. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, военные Соединенных Штатов направлены или дислоцированы в странах Североатлантического альянса в Европе, «в том числе для воодушевления наших союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии».

Глава Белого дома уточнил, что в Саудовской Аравии находятся около 2 320 американских военнослужащих, в Иордании — 3 813, в Ливане — 75.

Ранее в Белом доме заявили, что отказ США от отправки своих военнослужащих на Украину сохранится и в будущем. Уточняется, что заявления французских властей также не повлияет на решение администрации президента Соединенных Штатов.

Постпред США при НАТО Джулианн Смит также подтвердила, что Вашингтон и Североатлантический альянс не рассматривают возможность отправки советников в Киев.

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      Марина Совина
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