Бизнесу в России запретят отправлять запросы в госорганы на бумаге

Минцифры: с 2025 года бизнесу могут запретить обращаться в госорганы на бумаге

Бизнесу в России могут запретить отправлять запросы в госорганы на бумаге. О разработке такой инициативы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил глава Минцифры Максут Шадаев, его цитирует ТАСС.

По словам главы ведомства, в рамках обсуждаемой инициативы бизнесу могут разрешить обращаться в госструктуры только в электронном виде уже с 2025 года. Сейчас порядка 20 процентов поступающих документов у Минцифры оформлены на бумаге.

В апреле глава Министерства цифрового развития России заявил о подготовке законопроекта о запрете спам-обзвонов.

«Нам кажется, что сейчас у наших абонентов выработалось очень напряженное отношение к любым входящим голосовым звонкам», — пояснил он.

В 2023 году Шадаев предлагал ввести дополнительные сборы для компаний, которые используют иностранное программное обеспечение (ПО) и отказываются от перехода на отечественные решения. По его словам, такая мера должна уравнять на российском рынке местные и зарубежные IT-компании, чтобы первые смогли выдерживать конкуренцию. Чиновник признал, что такая мера станет непопулярной, потому что бизнес научился обходить запреты и поддерживать работоспособность зарубежного софта.