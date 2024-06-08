«Дорожную карту» по российскому проекту газового хаба в Турции оценили

Байрактар: в Турции оценили «дорожную карту» по строительству газового хаба

Анкара и Москва оценили «дорожную карту» по проекту газового хаба в Турции. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Алпарслан Байрактар, его слова приводит РИА Новости.

В декабре вице-премьер России Александр Новак сообщил, что «Газпром» и Турция договорились о подготовке «дорожной карты» строительства газового хаба, и она будет принята в ближайшее время.

«Мы оценили "дорожную карту" с точки зрения того, что мы сделали, и что мы будем делать впредь в отношении этой цели», — отметил Байрактар.

По словам чиновника, Турция рассчитывает создать операционную компанию в Стамбуле в партнерстве с BOTAŞ и «Газпромом». Одним из важных вопросов, связанных с созданием такого хаба, является готовность инфраструктуры. Сейчас стороны ведут переговоры в соответствии с этим планом, и в ближайшие месяцы Анкара и Москва «хотят приступить к конкретным работам и воплотить проект в жизнь», добавил Байрактар.

Ранее местный экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин предупредил, что реализовать предложенный Россией проект газового хаба в Турции будет крайне сложно из-за растущего давления на Анкару со стороны властей США. Идея превращения Турции в энергетический региональный центр будет непростой, так как усиление сближения республики с Россией может быть негативно воспринято ее союзниками по НАТО. Эксперт напомнил, что со схожими проблемами Анкара сталкивалась еще во времена строительства «Турецкого потока».