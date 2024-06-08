Эксперт назвал предположительную точку запуска БПЛА в Северную Осетию

Полковник Алехин: ВСУ могли запустить БПЛА по Северной Осетии из Одессы

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие Северную Осетию, могли запустить из Одессы. Предположительную точку запуска беспилотников назвал полковник запаса Геннадий Алехин, передает радиостанция «Говорит Москва».

Утром 8 июня стало известно, что в небе над Моздоком в Северной Осетии российские силы противовоздушной обороны сбили три БПЛА. По словам главы региона Сергея Меняйло, жертв и разрушений зафиксировано не было.

Эксперт также подчеркнул, что при атаке украинские военные могли использовать беспилотники Ту-141 «Стриж», способные преодолеть расстояние до тысячи километров, а также иметь вооружение и сбрасывать боеприпасы.

«Я думаю, что был запущен именно этот тип. Они могли использовать комплексно: один "Стриж" и два поменьше, допустим, "Лелека" или "Фурия". Расстояние позволяет вести запуск с территории Украины, допустим, из Одессы», — рассказал Алехин.