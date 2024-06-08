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14:57, 8 июня 2024Россия

Эксперт назвал предположительную точку запуска БПЛА в Северную Осетию

Полковник Алехин: ВСУ могли запустить БПЛА по Северной Осетии из Одессы

Фото: Stringer / Stringer

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие Северную Осетию, могли запустить из Одессы. Предположительную точку запуска беспилотников назвал полковник запаса Геннадий Алехин, передает радиостанция «Говорит Москва».

Утром 8 июня стало известно, что в небе над Моздоком в Северной Осетии российские силы противовоздушной обороны сбили три БПЛА. По словам главы региона Сергея Меняйло, жертв и разрушений зафиксировано не было.

Эксперт также подчеркнул, что при атаке украинские военные могли использовать беспилотники Ту-141 «Стриж», способные преодолеть расстояние до тысячи километров, а также иметь вооружение и сбрасывать боеприпасы.

«Я думаю, что был запущен именно этот тип. Они могли использовать комплексно: один "Стриж" и два поменьше, допустим, "Лелека" или "Фурия". Расстояние позволяет вести запуск с территории Украины, допустим, из Одессы», — рассказал Алехин.

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      Александр Курбатов
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