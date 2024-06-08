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10:41, 8 июня 2024Экономика

Глава крупного банка описал ситуацию в экономике словами «ничего пока страшного»

Глава ВТБ Костин: экономика России растет, и ничего страшного пока не происходит
Андрей Костин

Андрей Костин. Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не видит перегрева российской экономики, и в ней «ничего пока страшного не происходит». Такими словами представитель крупного банка описал ситуацию на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), его слова приводит РБК.

По мнению Костина, на экономику страны влияют большие затраты на оборону и непроизводственные товары производства — эти государственные расходы не покрываются произведенной продукцией, которая потом поступает в общество. Из-за этого и растет инфляция.

«Я считаю, что инфляция семь процентов — хорошо, инфляция восемь процентов — тоже нормально», — пояснил глава ВТБ.

Рост цен — плохо, и его нельзя оставлять без контроля, однако экономика продолжает расти, добавил Костин. Самые быстрые темпы роста российской экономики пришлись на нулевые годы, когда инфляция была двухзначной, отметил он.

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В рамках ПМЭФ глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в первом квартале 2024 года перегрев российской экономики как минимум не уменьшился. Она уточнила, что прежде всего на это указывает повышенный рост цен, особенно в нерегулируемых секторах. Еще один индикатор — усиление напряженности на рынке труда, в частности исторически низкая безработица.

Зампред Банка России Алексей Заботкин ранее отмечал, что перегрев в российской экономике создает устойчивое инфляционное давление. Оно прекратится, когда предложение догонит сложившийся уровень спроса. По словам представителя ЦБ, речь идет о ситуации, когда «потенциал экономики, ее производственные возможности догонят тот уровень спроса, на который экономика вышла».

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      Вячеслав Агапов
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