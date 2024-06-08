34-метровый кратер на Луне назвали в честь российского ученого Галимова

34-метровый кратер на южной полярной области Луны назвали в честь российского геохимика и планетолога Эрика Галимова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобрнауки России.

Уточняется, что Международный астрономический союз (IAU) одобрил идею российских ученых, и название «Галимов» теперь официально закреплено в планетной номенклатуре.

Как считают ученые, кратер образовался около 3,85 миллиарда лет назад. В публикации отмечается, что, поскольку кратер расположен в полярной области, не исключено, что в реголите на его днище может быть примесь водяного льда и других летучих компонентов.

Кроме того, сотрудники лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН совместно с коллегами из ИКИ РАН проанализировали данные о составе грунта в кратере и выяснили, что он заметно обеднен водородом.

2 июня посадочный модуль китайского зонда успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю. Отмечается, что на расстоянии 100 метров он завис и использовал лазерное 3D-сканирование для выбора наиболее подходящего места.