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15:15, 8 июня 2024Наука и техника

Кратер на Луне назвали в честь российского ученого

34-метровый кратер на Луне назвали в честь российского ученого Галимова

Фото: Telegram-канал «Минобрнауки России»

34-метровый кратер на южной полярной области Луны назвали в честь российского геохимика и планетолога Эрика Галимова. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минобрнауки России.

Уточняется, что Международный астрономический союз (IAU) одобрил идею российских ученых, и название «Галимов» теперь официально закреплено в планетной номенклатуре.

Как считают ученые, кратер образовался около 3,85 миллиарда лет назад. В публикации отмечается, что, поскольку кратер расположен в полярной области, не исключено, что в реголите на его днище может быть примесь водяного льда и других летучих компонентов.

Кроме того, сотрудники лаборатории сравнительной планетологии ГЕОХИ РАН совместно с коллегами из ИКИ РАН проанализировали данные о составе грунта в кратере и выяснили, что он заметно обеднен водородом.

2 июня посадочный модуль китайского зонда успешно сел на обратной стороне Луны, откуда должен доставить образцы грунта на Землю. Отмечается, что на расстоянии 100 метров он завис и использовал лазерное 3D-сканирование для выбора наиболее подходящего места.

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      Марк Успенский
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