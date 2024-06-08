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23:06, 8 июня 2024Мир

Маск обеспокоился возможным нападением Запада на Россию

Маск назвал тревожными высказывания о нападении Запада на Россию
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Илон Маск

Илон Маск. Фото: Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал тревожными высказывания о возможном нападении Запада на Россию.

Таким образом он отреагировал на заявление экс-кандидата в президенты США Вивека Рамасвами о том, что в администрации президента Джо Байдена и «двухпартийной фракции поджигателей войны» уже звучат нарративы не только о защите Украины, «они начинают говорить так, будто хотят полномасштабного нападения на Россию».

«Это очень настораживает», — выразил обеспокоенность Маск, комментируя публикацию.

Ранее бывший разведчик США Тони Шаффер заявил, что своим разрешением Украине наносить удары по территории России США дали Москве шанс отомстить с помощью ответной атаки.

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      Марина Совина
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