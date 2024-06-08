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18:24, 8 июня 2024Экономика

Минцифры изменит процедуру оформления займов на «Госуслугах» из-за мошенничества

Шадаев: на «Госуслугах» из-за мошенников изменится процедура выдачи займов

Фото: Christin Hume / Unsplash

На «Госуслугах» из-за мошенников изменится процедура выдачи займов в микрофинансовых организациях. Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития (Минцифры) России Максут Шадаев, передает «Интерфакс».

Такое решение было принято, так как мошенники могут с помощью чужих учетных записей выводить средства на свои счета. «От учетки "Госуслуг" можно подать все документы на получение кредита, но указать реквизиты банковской карты другого человека, дальше деньги прямо в заявлении выводятся, условно, на дропера, подставное лицо», — объяснил Шадаев.

Эту проблему глава Минцифры обсудил с председателем Банка России Эльвирой Набиуллиной. Они приняли решение закрыть такую опцию, чтобы кредит смог получить только тот, кто обратился.

Ранее стало известно, что на «Госуслугах» начали тестировать технологию GPT, первые результаты могут быть представлены в сентябре. О том, что ChatGPT не будет добавлен на «Госуслуги», 1 февраля заявил депутат Антон Горелкин. Вместо него на портале появится чат с использованием технологии GPT (Generative Pre-trained Transformer) от российских программистов.

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