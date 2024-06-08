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08:39, 8 июня 2024Наука и техника

На «Госуслугах» начали тестировать технологию GPT

Глава Минцифры Шадаев: на «Госуслугах» начали тестировать технологию GPT

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

На «Госуслугах» начали тестировать технологию GPT, первые результаты могут быть представлены в сентябре. Об этом сообщил глава Министерства цифрового развития (Минцифры) России Максут Шадаев в беседе с РИА Новости.

«Да, мы тестируем две разработки — и "Яндекс", и "Сбер", — сравниваем, смотрим. Закрытое тестирование пока, я думаю, что в сентябре представим результаты», — сказал Шадаев.

О том, что ChatGPT не будет добавлен на «Госуслуги», 1 февраля заявил депутат Антон Горелкин. Вместо него на портале появится чат с использованием технологии GPT (Generative Pre-trained Transformer) от российских программистов. По его словам, путаница произошла из-за того, что СМИ неправильно процитировали министра цифрового развития Максута Шадаева.

Минцифры России сообщало, что на «Госуслугах» будет доступен робот «Макс», в который будет интегрирована российская языковая модель. Технологию запустят в тестовом режиме в 2024 году.

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      Евгений Силаев
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