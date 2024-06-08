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14:43, 8 июня 2024Россия

В России заявили о праве ответить на попытку ВСУ атаковать Северную Осетию

Карасин заявил о праве РФ ответить на попытку ВСУ атаковать Северную Осетию

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

У России есть право ответить на попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Северную Осетию, сказал председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Это реальная угроза, которая нарастает в связи с эскалацией действий, прежде всего, Запада, который поставляет современное вооружение, дает деньги на развитие военно-промышленного комплекса и использует [президента Украины Владимира] Зеленского, его команду для того, чтобы максимально затруднить повседневную жизнь наших граждан», — заявил Карасин.

Сенатор сообщил, что Россия жестко относится к подобным атакам ВСУ.

«Мы будем отвечать адекватно, понимая, что под угрозой находится вся страна. Мы будем из этого исходить и готовиться к отпору, основываясь на здравом смысле и на праве ответа», — заключил он.

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Утром в субботу, 8 июня, российские средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники над территорией республики Северная Осетия — Алания. Информацию об этом подтвердили как Минобороны России, так и власти региона.

С момента начала специальной военной операции Минобороны не сообщало об уничтожении беспилотников над регионом. Расстояние от Украины до республики составляет около 1500 километров.

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      Варвара Кошечкина
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