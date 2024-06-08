Первый следователь по делу Талькова назвал причины затянувшегося расследования

Первый следователь по делу Талькова: следствие затянулось из-за нехватки денег

Расследование расправы над певцом Игорем Тальковым затянулось более чем на 30 лет из-за нехватки денег и плохой экспертизы, назвал причину Олег Блинов, первый следователь по делу. Его цитирует телеканал «Звезда».

Он указал, что об отъезде Валерия Шляфмана в Израиль следствие узнало только два или три месяца. До этого он и был первым подозреваемым, но у прокуратуры в Санкт-Петербурге не было денег на командировку в Москву. «Даже приходили СМИ и предлагали перечислить денежные средства», — вспомнил следователь.

Петербургские следователи сделали все возможное — опросили свидетелей и провели экспертизы, однако первая из них была некачественной, утверждает Блинов. «Специалисты не ответили на мой вопрос, в какой позе находился Тальков в момент получения повреждения. К тому же, время ушло на выяснение невиновности Игоря Малахова, с которым у Шляфмана возник конфликт», — добавил он.

Ранее в субботу Следственный комитет России сообщил, что завершено расследование по делу Игоря Талькова. В совершении преступления обвиняется экс-продюсер рок-музыканта Валерий Шляфман. В 1992 году он уехал в Израиль и сменил фамилию. В 2022 году следствие обращалось компетентным органам Израиля по поводу выдачи Шляфмана России.