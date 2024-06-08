Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:05, 8 июня 2024Силовые структуры

Первый следователь по делу Талькова назвал причины затянувшегося расследования

Первый следователь по делу Талькова: следствие затянулось из-за нехватки денег
Игорь Тальков

Игорь Тальков. Фото: Evguenii Matveev / Russian Look / Globallookpress.com

Расследование расправы над певцом Игорем Тальковым затянулось более чем на 30 лет из-за нехватки денег и плохой экспертизы, назвал причину Олег Блинов, первый следователь по делу. Его цитирует телеканал «Звезда».

Он указал, что об отъезде Валерия Шляфмана в Израиль следствие узнало только два или три месяца. До этого он и был первым подозреваемым, но у прокуратуры в Санкт-Петербурге не было денег на командировку в Москву. «Даже приходили СМИ и предлагали перечислить денежные средства», — вспомнил следователь.

Петербургские следователи сделали все возможное — опросили свидетелей и провели экспертизы, однако первая из них была некачественной, утверждает Блинов. «Специалисты не ответили на мой вопрос, в какой позе находился Тальков в момент получения повреждения. К тому же, время ушло на выяснение невиновности Игоря Малахова, с которым у Шляфмана возник конфликт», — добавил он.

Ранее в субботу Следственный комитет России сообщил, что завершено расследование по делу Игоря Талькова. В совершении преступления обвиняется экс-продюсер рок-музыканта Валерий Шляфман. В 1992 году он уехал в Израиль и сменил фамилию. В 2022 году следствие обращалось компетентным органам Израиля по поводу выдачи Шляфмана России.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц обратился к Путину. Он призвал российского президента признать, что «Украина сильна»

      Макрон понадеялся на выделение Киеву 50 миллиардов долларов

      ВСУ обстреляли Энергодар в Запорожской области

      В США заявили о желании Украины вторгнуться в Россию и втянуть НАТО в конфликт

      Кафельников рассказал о жестких методах воспитания отцом

      Первый следователь по делу Талькова назвал причины затянувшегося расследования

      В Подмосковье самолет приземлился на шоссе и попал на видео

      Назван путь к освобождению российских заложников в секторе Газа

      В зоне СВО хирург спас семерых бойцов спецназа ценой своей жизни

      Немецкий депутат уехала с детьми в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше