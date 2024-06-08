Пленный колумбийский наемник рассказал об ожиданиях работы на ВСУ

«Известия»: пленный наемник из Колумбии планировал охранять здания на Украине

Бывший полицейский Анхель Карденас Монтилла планировал охранять здания на Украине. Так о своих ожиданиях работы на вооруженные силы Украины (ВСУ) пленный колумбийский наемник рассказал в беседе с корреспондентом «Известий» Александром Сафиулиным.

Мужчина прочел объявление в TikTok о наборе наемников и решил откликнуться, поскольку ему очень нужны были деньги. Он согласился за деньги принять участие в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины (ВСУ) за 120 тысяч гривен.

«Задача была охранять здания, не воевать. (...) Когда вышел из машины, понял, что по ним летели дроны, артиллерия», — рассказал он.

Какие объекты предстояло охранять, колумбиец объяснить не смог, но рассказал, что наниматели выдали ему форму, бронежилет, каску, четыре гранаты и автомат Калашникова.

По словам военного эксперта, политолога Алексея Живова, в зависимости от задания иностранных наемников, которые воюют на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), перебрасывают вдоль всей линии фронта, Иностранные наемники преимущественно воюют в элитных подразделениях: спецназе, диверсионных группах или управляют высокоточным оружием и артиллерийскими системами.