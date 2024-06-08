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12:44, 8 июня 2024Интернет и СМИ

Помощник победителя «Битвы экстрасенсов» обманул москвичку на 100 тысяч рублей

Shot: представившийся экстрасенсом мужчина обманул москвичку на 100 тысяч рублей

Помощник победителя 14-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» обманул жительницу Москвы на 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что 55-летняя женщина думала, что на ней лежит проклятье и решила обратиться за помощью к экстрасенсам. Москвичка нашла в интернете сайт победителя «Битвы экстрасенсов» Александра Шепса, оставила свой номер и стала ждать обратной связи.

Спустя месяц с ней связался мужчина, который представился помощником Шепса, и предложил снять порчу в три этапа. Сперва россиянка перевела за это 20 тысяч рублей. Затем ей пришлось доплатить еще 84 тысячи рублей, поскольку на одном из сеансов ее напугали тем, что из-за проклятья ей угрожает серьезная опасность и ее срочно нужно убирать.

После этого мошенник предложил москвичке поставить магический щит еще за 178 тысяч рублей, однако женщина отказалась и бросила трубку. «Немного подумав, она поняла, что ее разводят на деньги, и написала заявление в полицию. А бюро магических дел ещё долго названивало ей на мобильный телефон», — говорится в публикации.

В феврале в Москве другая аферистка обманом похитила 1,2 миллиона рублей у 76-летней пенсионерки. Мошенница подошла к пожилой женщине в Гольяново и представилась ясновидящей. Она сразу напугала ее порчей и спросила, есть ли у той сбережения дома.

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      Марк Успенский
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