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11:33, 8 июня 2024Силовые структуры

Против 25 иноагентов в России возбудили уголовные дела за отсутствие маркировки

Роскомнадзор: в отношении 25 иноагентов возбудили дела за отсутствие маркировки

Роскомнадзор передал в Следственный комитет (СК) России информацию о 25 иностранных агентах. О возбуждении в их отношении уголовных дел за отсутствие маркировки со ссылкой на пресс-службу РКН сообщает ТАСС.

Всего Роскомнадзор обратил внимание Следственного комитета о 45 иноагентах, нарушавших требования о маркировке материалов. С начала года ведомство составило 180 протоколов за отсутствие маркировки, по ним назначили штрафы на общую сумму более 7,1 миллиона рублей.

«Если нарушения систематические, ведомство передает информацию в Следственный комитет для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовных дел по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ», — пояснили представители РКН.

Сейчас в реестре ведомства числятся 606 иностранных агентов: 52 ресурса, 92 юридических лица, 34 объединения без образования юридических лиц, 428 физических лица

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      Вячеслав Агапов
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