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12:14, 4 июня 2024Интернет и СМИ

Duolingo удалил материалы с пропагандой ЛГБТ

Роскомнадзор: сервис Duolingo подтвердил удаление материалов с пропагандой ЛГБТ

Фото: Moritz Wolf / imagebroker.com / Globallookpress.com

Сервис по изучению иностранных языков Duolingo удалил материалы с пропагандой ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано в России экстремистской организацией и запрещено). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

«Компания Duolingo направила в Роскомнадзор ответное письмо, в котором подтвердила, что она удалила из обучающего приложения материалы, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения», — говорится в заявлении.

В апреле сообщалось, что Роскомнадзор предупредил Duolingo о запрете публикации материалов с пропагандой ЛГБТ. Ведомство потребовало от сервиса проверить контент на предмет распространения пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и устранить нарушения. Регулятор также напомнил, что за нарушение закона в России предусмотрено наказание, штраф может составить до четырех миллионов рублей.

В феврале стало известно, что Роскомнадзор начал проверку Duolingo на пропаганду ЛГБТ. Перед этим сибирская правозащитная группа «Радетель» призвала ведомство принять меры для привлечения сервиса к ответственности за пропаганду ЛГБТ и заблокировать приложение в России.

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      Евгения Наумова
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