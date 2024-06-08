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07:37, 8 июня 2024Силовые структуры

Раскрыто еще одно возможное наказание для замминистра обороны Иванова

Адвокат Гривцов: замминистру обороны Иванову грозит штраф до ₽500 млн

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Заместителю министра обороны Тимуру Иванову помимо лишения свободы может грозить штраф до 500 миллионов рублей. Об этом сообщил адвокат Андрей Гривцов в беседе с ТАСС.

Он напомнил, что статья «Получение взятки в особо крупном размере» предусматривает не только лишение свободы на срок от восьми до 15 лет, но и штраф. Его сумма может достичь 70-кратного размера взятки.

«Определяя размер штрафа, судьи исходят из обстоятельств инкриминируемого деяния, данных о личности виновного и его имущественном положении. Максимальный размер штрафа, согласно УК РФ, не может быть больше 500 миллионов рублей», — подчеркнул Гривцов.

Ранее адвокат Эдуард Исецкий допустил, что арестованное имущество Иванова могут вернуть ему после вынесения приговора. Защитник объяснил, что подобное развитие событий возможно в двух случаях.

Заместитель министра обороны был арестован в конце апреля. Его задержали на рабочем месте. По версии следствия, замминистра вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Иванову предъявлено обвинение по статье 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. Свою вину он не признал.

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      Евгений Силаев
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