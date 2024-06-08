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01:33, 8 июня 2024Россия

Рособрнадзор назвал возможные сроки обсуждения отмены ЕГЭ

Музаев: обсуждение законопроекта об отмене ЕГЭ возможно после периода его сдачи

Фото: Aleksey Belkin / News.ru / Global Look Press

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что после периода сдачи ЕГЭ будет возможно проведение экспертного обсуждения законопроекта о его отмене. Об этом пишут «Известия».

«Соберем всех заинтересованных лиц и обсудим формат честной и прозрачной итоговой оценки знаний школьников», — сказал Музаев.

В пресс-службе правительства России изданию сообщили, что «в настоящее время законопроект в аппарат правительства не поступал». «При поступлении будет рассмотрен в установленном порядке», — отметили в кабмине.

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О том, что в России захотели отменить ЕГЭ, стало известно вечером в среду, 5 июня. Законопроект был внесен в Госдуму на следующий день. Закон в случае его принятия может вступить в силу с 1 января 2025 года, а результаты уже сданных ЕГЭ будут действительны еще четыре года после сдачи и могут приниматься в вузах в качестве вступительных испытаний.

В Рособрнадзоре, комментируя инициативу, отметили, что отказ от ЕГЭ возможен при появлении понятной и объективной альтернативы. Экзамен пока остается рабочей моделью, отмечал глава ведомства Анзор Музаев.

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      Марина Совина
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