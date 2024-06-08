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13:16, 8 июня 2024Россия

Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани на 9 и 10 июня объявили штормовое предупреждение

На территории Краснодарского края 9 и 10 июня будет действовать штормовое предупреждение. Его объявили в ГУ МЧС России по региону.

В ведомстве предупредили россиян о надвигающейся на Кубань угрозе. Так, в течение воскресенья и понедельника в курортном регионе прогнозируются сильный дождь, ливень с грозой и град. Вместе с тем в Краснодарском крае усилится ветер — ожидаются порывы до 20 метров в секунду.

В связи с этим в МЧС жителей и гостей Кубани призвали соблюдать необходимые меры безопасности. В частности, оставаться в доме или укрытии и следить за окружающей обстановкой.

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7 июня в Краснодарском крае было объявлено штормовое предупреждение о высокой пожароопасности четвертого класса. Она прогнозировалась на пятницу и субботу в северо-восточных, северо-западных, юго-восточных, юго-западных и центральных районах Кубани.

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      Екатерина Грищенко
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