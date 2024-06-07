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12:05, 7 июня 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 7 и 8 июня

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей курортному региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что в пятницу и субботу, 7 и 8 июня, местами в северо-восточных, северо-западных, юго-восточных, юго-западных и центральных районах Кубани (включая муниципальное образование город Краснодар) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

Сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. В частности, они напомнили гражданам о запрете пользования открытыми источниками огня вблизи поваленных деревьев и сухой травы.

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«Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня», — добавили спасатели.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил, что возобновление работы какого-либо из закрытых с начала спецоперации на Украине аэропортов юга и центральной части России, помимо открытого недавно в Элисте, пока не ожидается.

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