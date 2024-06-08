Российский завод «АвтоВАЗ» привлек к работе 200 осужденных

В Тольятти «АвтоВАЗ» привлек к работе на заводе 200 осужденных

Российский завод АвтоВАЗ привлек к принудительным работам 200 осужденных. Об этом сообщает РБК со ссылкой на президента компании Максима Соколова.

По словам Соколова, сначала коллектив относился с осторожностью к новым коллегам. Однако сейчас все довольны таким решением. Эти 200 человек работают на заводе в Тольятти, уточнил он. Не исключено, что впоследствии такая практика будет использоваться в больших масштабах.

Ранее в «АвтоВазе» допустили, что автомобили Lada могут начать оснащать электрическими силовыми установками. Глава компании сказал, что это станет возможным при наличии спроса.