Сальдо: режим Зеленского ответит за разрушение Каховской ГЭС

Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским обязательно ответят за отданный преступный приказ разрушить Каховскую ГЭС. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«Режим Зеленского обязательно ответит за отданный преступный приказ в июне прошлого года разрушить Каховскую ГЭС. Это международное преступление не имеет срока давности», — отметил он.

По словам Сальдо, плотину водохранилища можно восстановить, но данный вопрос будет решен после завершения спецоперации.

Накануне губернатор Херсонской области рассказал, что Каховское водохранилище будет постепенно восстановлено, но на это уйдут годы. В частности, около двух лет понадобится на то, чтобы наполнить водохранилище водой.

Плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня 2023 года после ракетных ударов, нанесенных ВСУ.

Ранее Владимир Сальдо рассказал, что удар Вооруженных сил Украины по селу Садовое в Херсонской области является подлейшим людоедским поступком украинского лидера Владимира Зеленского.