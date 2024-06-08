Состояние здоровья найденных в российском регионе детей оценили

Минздрав: найденные в лесу Свердловской области дети в состоянии средней тяжести

Дети, потерявшиеся во вторник, 4 июня, в лесу в Свердловской области и найденные утром в субботу, 8 июня, находятся в состоянии средней тяжести с признаками обезвоживания. Такую оценку приводит пресс-служба минздрава российского региона в Telegram-канале.

Как рассказали в ведомстве, полиция вызвало на место обнаружения потерявшихся детей бригаду скорой помощи. Они госпитализированы в палату интенсивной терапии Слободо-Туринской больницы, с ними работает психолог, проводятся обследования.

Дети исчезли 4 июня после того, как вместе с дедушкой отправились в лес в районе деревни Бурмакина. На следующий день пожилой мужчина вернулся, однако 12-летнего мальчика и 10-летней девочки с ним не было. Их нашли живыми 8 июня.