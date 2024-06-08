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00:13, 8 июня 2024Бывший СССР

Сотрудник ТЦК назвал жительниц Харькова «коллаборантами»

В Харькове сотрудник ТЦК назвал женщин «коллаборантами»

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Харькове сотрудники Территориального центра комплектации (ТЦК, украинский аналог военкоматов) поссорились с местными жительницами и назвали их «коллаборантами». Видео конфликта опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Все началось с того, что военкомы задержали мужчину и попытались затащить его в автомобиль. На защиту призывника встали находившиеся рядом женщины, однако отбить его они не смогли.

На видео запечатлен разговор с сидящими в машине сотрудники ТЦК. Сначала женщины требовали освободить призывника, а затем назвали военкомов «незаконным бандформированием». В ответ представители власти назвали их «коллаборантами».

Ранее стало известно, что призванных в Вооруженные силы Украины инвалидов записали в десант и заперли в подвале воинской части. Сын одного из мобилизованных заявил, что их «удерживают как заложников».

До этого во Франции ужаснулись, увидев работу украинских военкомов, которые силой пытались затолкать мужчину в автобус. Политик Флориан Филиппо заявил, что Запад, оказывая поддержку Киеву, ведет украинское население к тотальному истреблению.

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      Евгений Силаев
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