В Харькове сотрудник ТЦК назвал женщин «коллаборантами»

В Харькове сотрудники Территориального центра комплектации (ТЦК, украинский аналог военкоматов) поссорились с местными жительницами и назвали их «коллаборантами». Видео конфликта опубликовало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Все началось с того, что военкомы задержали мужчину и попытались затащить его в автомобиль. На защиту призывника встали находившиеся рядом женщины, однако отбить его они не смогли.

На видео запечатлен разговор с сидящими в машине сотрудники ТЦК. Сначала женщины требовали освободить призывника, а затем назвали военкомов «незаконным бандформированием». В ответ представители власти назвали их «коллаборантами».

Ранее стало известно, что призванных в Вооруженные силы Украины инвалидов записали в десант и заперли в подвале воинской части. Сын одного из мобилизованных заявил, что их «удерживают как заложников».

До этого во Франции ужаснулись, увидев работу украинских военкомов, которые силой пытались затолкать мужчину в автобус. Политик Флориан Филиппо заявил, что Запад, оказывая поддержку Киеву, ведет украинское население к тотальному истреблению.

