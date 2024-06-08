RS: требования Украины выглядят фантастическими на фоне успеха армии России

Требования Украины по мирным переговорам выглядят фантастическими на фоне успеха армии России на передовой. Такими их называют обозреватели Responsible Statecraft (RS).

Как отмечает издание, требования Украины и весь мирный саммит в Швейцарии выглядят нереальными, и не могут приблизить окончание военного конфликта. После того как военные расчеты сместились в пользу России, во встрече лидеров стран отказался участвовать президент США Джо Байден. Он проигнорировал просьбу Зеленского и предпочел поехать в Калифорнию для сбора средств на предвыборную кампанию.

«Саммит в Швейцарии, несомненно, будет включать серьезные переговоры по важным аспектам украинского плана. Но все имеющиеся данные свидетельствуют о том, что это не приблизит нас ни на дюйм к окончанию войны», — пишет автор.

Конференция по урегулированию украинского конфликта состоится 15 и 16 июня на курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран, однако Россию на переговоры не позвали. Швейцария при этом называет целью мероприятия «стимулирование будущего мирного процесса».

Из-за отсутствия на конференции российской стороны от участия в саммите уже отказались Мексика и Никарагуа. Также стало известно, что на мероприятие не приедет президент Аргентины Хавьер Милей. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предположил, что число стран, отказавшихся от участия в саммите, будет только расти.