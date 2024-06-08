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21:58, 8 июня 2024Бывший СССР

Украина захотела создать коалицию для информационных атак на Россию

Нацсовет по ТВ и радио: Украина планирует создать коалицию для информатак на РФ

Фото: Pixabay

Киев хочет создать коалицию для информационных атак на Россию, об этих планах заявила глава Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк в эфире телемарафона, ее слова приводит РИА Новости.

Она обвинила Москву во взломах украинских и ряда европейских телеэфиров, с чем республика намерена бороться совместно с союзниками.

«Мы теперь вместе будем атаковать россиян.... Мы для этого должны создать такую коалицию стран, которые бы сопротивлялись этому», — подчеркнула Герасимьюк.

Глава совета не уточнила, будут ли это ответные взломы эфиров телевидения и радио, или же непосредственные хакерские атаки на цифровую инфраструктуру.

Ранее правительство Швейцарии заявило об угрозе атаки российских хакеров на саммит по Украине, который пройдет в стране в середине июня.

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      Марина Совина
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