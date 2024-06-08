В Брянской области сбили беспилотник

Губернатор Богомаз: ПВО сбила БПЛА над Выгоничским районом Брянской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Выгоничского района Брянской области. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ночью 8 июня глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитом дроне в районе Новошахтинска.

Вечером 7 июня сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) при атаке застрял в окне жилого дома в селе Малиновка Белгородской области.