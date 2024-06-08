В Брянской области сбили беспилотник

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Выгоничского района Брянской области. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Ночью 8 июня глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитом дроне в районе Новошахтинска.
Вечером 7 июня сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) при атаке застрял в окне жилого дома в селе Малиновка Белгородской области.