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06:38, 8 июня 2024Россия

В Брянской области сбили беспилотник

Губернатор Богомаз: ПВО сбила БПЛА над Выгоничским районом Брянской области

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Выгоничского района Брянской области. Об этом заявил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Пострадавших и разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ночью 8 июня глава Ростовской области Василий Голубев сообщил о сбитом дроне в районе Новошахтинска.

Вечером 7 июня сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) при атаке застрял в окне жилого дома в селе Малиновка Белгородской области.

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      Марина Совина
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