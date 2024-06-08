Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:50, 8 июня 2024Россия

В российском регионе сбили беспилотник

Губернатор Голубев: ПВО сбила беспилотник в районе Новошахтинска

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе города Новошахтинска в Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

По его информации, дрон был сбит в 00:30 субботы, 8 июня. «Последствий на земле нет», — уточнил Голубев.

Вечером 7 июня сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) при атаке застрял в окне жилого дома в селе Малиновка Белгородской области.

Ранее ВСУ попытались атаковать Россию перед выступлением президента Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда ПВО сбили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили авиабомбой и РСЗО HIMARS по магазину в Херсонской области, погибли десятки людей. Что известно об атаке?

      В российском регионе сбили беспилотник

      Французский генерал обратился к Макрону из-за России

      Рособрнадзор назвал возможные сроки обсуждения отмены ЕГЭ

      США заключили контракт на производство поставляемых Киеву БТР Stryker

      Парашютист разбился в российском регионе из-за ветра

      Эстония захотела ограничить покупку недвижимости для иностранцев

      В США россиянин признал вину в нарушении санкций против РФ

      Захарова заявила о наказании причастных к обстрелу Луганска и Садового

      В России пообещали отомстить ВСУ за удар по херсонскому селу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше