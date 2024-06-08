В российском регионе сбили беспилотник

Губернатор Голубев: ПВО сбила беспилотник в районе Новошахтинска

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в районе города Новошахтинска в Ростовской области. Об этом сообщил глава российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

По его информации, дрон был сбит в 00:30 субботы, 8 июня. «Последствий на земле нет», — уточнил Голубев.

Вечером 7 июня сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) при атаке застрял в окне жилого дома в селе Малиновка Белгородской области.

Ранее ВСУ попытались атаковать Россию перед выступлением президента Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Тогда ПВО сбили три беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.